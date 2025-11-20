Konyaspor’da Antalya mesaisi

Konyaspor, Süper Lig’in 13. haftasında kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına yeniden başladı. Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada uzunca bir süre dinlenme ve çalışma fırsatı elde eden yeşil-beyazlılar, 20 Kasım Perşembe günü itibariyle antrenmanlarına yeniden start verdi.
Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde bir araya gelen Konyaspor, günü yenileme antrenmanıyla değerlendirdi. Yeşil-beyazlı takımda milli takımlarından dönen kaleci Deniz Ertaş, forvet Melih Bostan ve orta saha oyuncusu Enis Bardhi de çalışmalarda yer aldı. Konyaspor, Antalya hazırlıklarını 21 Kasım Cuma günü yapacağı taktik antrenmanla sürdürecek.
Konyaspor - Antalyaspor maçı ne zaman?
Konyaspor ile Antalyaspor arasında oynanacak zorlu karşılaşmanın günü ve saati de merak konusu oldu. İki takım içinde kritik öneme sahip olan zorlu müsabaka, 24 Kasım Pazartesi günü Konya Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”