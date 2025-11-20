Bez Bebek dizisindeki Asena Keskinci’nin Evrim Akın’la ilgili iddiası gündem oldu

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan ve hala hafızalarda yeri kalan Bez Bebek dizisi son açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Zamanının çocuk yıldızlarından biri olan Asena Keskinci, dizide bez bebek karakterini oynayan Evrim Akın’ın sette kendisine zorbalık yaptığını ve ailesinin dağılmasına sebep olduğunu iddia etti.

Bir dönemin en çok izlenen dizilerinden biri olan ve hala hafızalarda yeri kalan Bez Bebek dizisi son açıklamalarla yeniden gündeme geldi. Zamanının çocuk yıldızlarından biri olan Asena Keskinci, dizide bez bebek karakterini oynayan Evrim Akın'ın sette kendisine zorbalık yaptığını ve ailesinin dağılmasına sebep olduğunu iddia etti.

BEZ BEBEK YAĞMUR OLAY VİDEO

Bez Bebek dizisinde oynadığı "Yağmur” karakteriyle tanınan Asena Keskinci, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile gündem oldu. Çocuk yaşta popüler olan Asena Keskinci, Evrim Akın'ın paylaştığı bir videonun ardından dikkat çeken açıklamalar yaptı.

O dönem çocuk yaşta olduğunu hatırlatan Keskinci, Evrim Akın'ın sette sık sık tartıştığını ve kendisine kötü davrandığını öne sürdü. iŞTE O İDDİALARDAN BAZILARI...

DİZİDEN SENİ ATTIRIRSAM...

Ailesinin o yıllarda boşanma sürecinde olduğunu belirten Keskinci, Akın'ın kendisine, "Senin annenle baban boşanıyor ya… Bir de ben seni bu diziden attırırsam ne olur? Sokakta mı kalırsınız?” dediğini iddia etti.

SİGARA DUMANINI YÜZÜME ÜFLEDİ!

Asena Keskinci, uğradığını belirttiği zorbalığın bununla da sınırlı olmadığını savunarak, Akın'ın yanında sigara içip dumanı yüzüne üflediğini ve "Birazdan kanser olacaksın, çocuklarda böyle olur.” şeklinde sözler söylediğini ileri sürdü.

Yapım ekibinin o dönemde Akın'ın ağır ilaçlar kullandığını belirttiğini aktaran Keskinci, bu nedenle kendilerinden oyuncuyu idare etmelerinin istendiğini söyledi. Yaşananların ardından Akın'ın bir süre diziden uzaklaştırıldığını ve kısa süreli oyuncu değişikliğine gidildiğini ifade etti.

BOŞANMADA PAYI VAR!

Keskinci, anne ve babasının boşanmasında Evrim Akın'ın payı olduğunu iddia ederek, "Anneme gidip ‘Babanın numarasını ver, sizi barıştıracağım' diyor ve babamın numarasını alıyor. Daha sonra babamla birlikte oldu. Bu kadın benim üvey annem oluyor. Hâlâ beraberler, aynı evde yaşıyorlar.” şeklinde konuştu.