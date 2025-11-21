Konya’da “Milli Eğitim Bakanlığı arşiv varlığının tespit tasnif ve düzenlenmesi” toplantısı gerçekleştirildi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen “Milli Eğitim Bakanlığı Türk Eğitim Tarihi Arşivi” çalışmaları kapsamında, “Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Varlığının Tespit, Tasnif ve Düzenlenmesi” komisyonunun ildeki saha çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla Milli Eğitim Akademisi Maarif Arşivi ve Müzeler Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar ile Milli Eğitim Bakan Danışmanı Prof. Dr. Nuri Güçtekin Konya’ya geldi.
İncelemeler öncesinde "Milli Eğitim Bakanlığı Arşiv Varlığının Tespit, Tasnif ve Düzenlenmesi” ile ilgili 20 Kasım 2025 tarihinde bir toplantı Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.
Arşiv envanter çalışmalarına ilişkin bir sunumun da yapıldığı toplantıya, Milli Eğitim Akademisi Maarif Arşivi ve Müzeler Daire Başkanı Muzaffer Fehmi Şakar, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Prof. Dr. Nuri Güçtekin, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Aynur Türkoğlu ile komisyon üyeleri Ahmet Çelik, Muammer Eşiyok ve Hilmi Kızılca katılım sağladı.
Toplantının ardından, müze çalışmaları kapsamında İsmet Paşa İlkokulu ve Alaaddin Keykubad İmam Hatip Ortaokulu binalarında incelemelerde bulunuldu.
İl komisyonu saha araştırmaları kapsamında ilkokul, ortaokul, lise, İl Eğitim Tarihi Müzesi ve okul müzeleri arşivleri olmak üzere toplam 186 ziyaret gerçekleştirdi.
