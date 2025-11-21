3. Uluslararası Egzersiz ve Spor Bilimleri Kongresi başladı

III. Uluslararası Egzersiz ve Spor Bilimleri Kongresi (UESBK-2025), Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. 3 gün sürecek kongrede spor alanının güncel yönelimleri, metodolojik çeşitliliği ve yenilikçi araştırma eğimleri farklı bakış açılarıyla ele alınacak.

Hentbol branşında Türkiye ve dünyada önemli başarılara imza atan merhum akademisyen Prof. Dr. Yaşar Sevim ile Türkiye Milli Takım ve Konyaspor oyuncusu merhum Ahmet Yılmaz Çalık anısına düzenlenen III. Uluslararası Egzersiz ve Spor Bilimleri Kongresi, Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde Sultan Alparslan Kültür Merkezinde başladı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Sinop Üniversitesi, Giresun Üniversitesi ve Azerbaycan Spor Akademisi iş birliğinde çevrim içi ve yüz yüze olarak gerçekleştirilen kongre kapsamında 22 farklı ülkeden 197 bildiri sunulacak. Kongrede merhum futbolcu Ahmet Yılmaz Çalık için hazırlanan sinevizyon gösteriminde Çalık'ın annesi Nuran Çalık ve kardeşi Fatih Emre Çalık, duygulu anlar yaşandı.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, kongrenin spor bilimlerinde değişen yaklaşımları, güncel araştırmaları ve geleceğe yönelik bakış açılarını paylaşmak için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin ulusal ve uluslararası arenada elde ettikleri derecelerle Selçuk Üniversitesini gururlandırdığını ifade eden Prof. Dr. Ak, "Başarıların kaynağı Fakültemizin güçlü akademik kadrosu, sistemli eğitimleri ve öğrencilerimizin gayretleri üzerinedir. Kongre boyunca da ortaya çıkacak bilgi birikiminin hem akademik çalışmalarımıza hem de sporun uygulama alanlarına katkı sağlayacağına inanıyorum” dedi.

Azerbaycan Spor Akademisi Rektör Yardımcısı Dr. Ulkar Babayeva, kongreye 8 kişiden oluşan akademik personelle katılım gösterdiklerini belirtti. Uluslararası çalışmalara önem verdiklerini aktaran Babayeva; Türkiye'deki farklı üniversitelerle akademik iş birliklerinde bulunduklarını, kongrenin yeni iş birliklerine de vesile olmasını diledi.

Kongre Başkanı, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Erdoğdu, "Bu yıl kongremiz, spor camiasının iki önemli ismine Türkiye Futbol Milli Takımımızın ve Konyaspor'umuzun değerli futbolcusu, benim de kıymetli kardeşim merhum Ahmet Yılmaz Çalık ve kıymetli akademisyen hocamız Prof. Dr. Yaşar Sevim'in anısına ithaf edilmiştir. Uluslararası Egzersiz ve Spor Bilimleri Kongresi'nin spor bilimlerinde yeni iş birliklerinin doğmasına, yenilikçi araştırma alanlarının şekillenmesine ve genç bilim insanlarının akademik yolculuklarına güçlü bir ivme kazandırması noktasında katkı sağlamasını diliyorum” diye konuştu.

Açılış konuşmalarında Kongre Başkanları Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Türkmen, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Soner Çankaya, Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erkan Faruk Şirin de kongrenin önemi ve spor bilimleri alanına sunacağı katkılara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye Milli Takım ve Konyaspor oyuncusu merhum Ahmet Yılmaz Çalık'ın kardeşi Fatih Emre Çalık, kendilerine takdim edilen plaket için teşekkür ederek kongre davetinden dolayı duygulandıklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Yaşar Sevim adına konuşan Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Eler, Prof. Dr. Yaşar Sevim'in spor hayatı ile yurt içi ve yurt dışındaki akademik çalışmaları hakkında konuşma gerçekleştirdi.

Kongre, İstanbul Galata Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sami Mengütay'ın "Türkiye'de Spor Bilimlerinde Hareket Eğitiminin Tarihçesi” konulu konuşmasıyla devam etti.

