Son Dakika
EĞİTİM Haberleri

ALES pazar günü yapılacak

ALES pazar günü yapılacak
AKADEMİK Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3), 23 Kasım Pazar günü yapılacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığından yapılan açıklamaya göre; 2025-ALES/3, 81 ildeki 92 sınav merkezinde, 407 bina ve 6 bin 460 salonda gerçekleştirilecek.

Saat 10.15'te başlayacak sınav için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek. 12.45'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, sınavda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak.

Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacak.

Nüfus müdürlükleri saat 10.00'a kadar açık olacak

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak.

Sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak. Açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Kaynak: AA

