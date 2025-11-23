GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Başkan Altay: “Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum’’

Başkan Altay: “Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik ediyorum’’
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayarak, “Gençlerimizi güçlü yarınlara hazırlayan, eğitim davasına gönül veren tüm fedakar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü gönülden tebrik ediyorum” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı.

Başkan Altay'ın mesajı şöyle:

"Toplumun aydınlık yarınlarının mimarı, gönüllerin bilgi ve hikmet şifası olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum.

Eğitim, sosyal hayat içerisinde temel bir yere sahip olduğu gibi inanç dünyamızda da müstesna bir konuma sahiptir. "Oku” emriyle başlayan kutsal çağrı; eğitimi, her dönemde ve her alanda değer kazandıran mühim bir yapıya dönüştürmüştür.

Peygamber Efendimiz "Bilmeyenlere ilim öğretmek sadakadır, sadakanın en faziletlisi de bir Müslüman'ın ilim öğrenmesi ve başkalarına öğretmesidir.” buyurmuştur.

Bu kutlu öğüt, ilmiyle yol gösteren öğretmenlerimizin yürüttüğü kıymetli vazifenin manevi derinliğini en güzel şekilde ortaya koymaktadır. 

Bu bakımdan öğretmenlerimize verdiğimiz kıymet, millet olarak istikametimizi belirleyen bir mihenk taşıdır.

Küçük bir yüreğe dokunabilen, bir gencin yoluna umut ışığı serpebilen öğretmenlerimiz; milletimizin yarınlara güvenle yürümesini sağlayan gönül erleridir.

Onlar; sabır, emek ve hikmetle yoğrulmuş sözleriyle toplumumuzun geleceğini inşa eden kutlu bir vazifeyi omuzlarında taşımaktadır.

Bu vesileyle, gençlerimizi güçlü yarınlara hazırlayan, eğitim davasına gönül veren tüm fedakar öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü gönülden tebrik ediyor, ebediyete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle anıyorum.”

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

