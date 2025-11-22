Konya’da AK Parti’li gençlerden “81 Hayal Bir Türkiye’’ etkinliği

Konya AK Parti Gençlik Kolları, Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Filistin’den Sudan’a, savaş, açlık ve zulümle mücadele eden mazlum çocukların sesi oldu. Konya AK Parti Gençlik Kolları, “Terörsüz Türkiye“ vizyonunu gençlerin kararlılığıyla dünyaya haykırdı ve her çocuğun güvenle büyüyebileceği daha adil bir gelecek çağrısı yaptı.

AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında "81 Hayal Bir Türkiye” adlı program düzenlendi ve devamında basın açıklaması yapılacaktır.

"Terörsüz Türkiye" vizyonunun önemi vurguladı

22 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle AK Parti Gençlik Kolları, Filistin'den Sudan'a, dünyanın dört bir yanındaki hakları hiçe sayılan çocukların sesi olmak için Türkiye genelinde bir araya geldi. Etkinlikte, gençler "Terörsüz Türkiye” vizyonunun önemini vurguladı.

Kültürpark'ta düzenlenen programda basın açıklamasını okuyan AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı İbrahim Kelek, "Gazze'de bombalar çocukları uykuda katlederken, Sudan'da açlık ve hastalıkla kuşatılan minik yürekler bir bardak suya erişmek için ölümü göze alıyor. Pek çok coğrafyada çocuklar kimlikleri ve inançları nedeniyle baskı ve zulümle hayallerinden mahrum bırakılıyor. Mazlum coğrafyalarda çocukların yaşadığı acı ve ağır tablo, güvenli bir ortamın kıymetini ve terörsüz Türkiye'nin ne kadar hayati bir kazanım olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Türkiye bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye” vizyonuyla tarihi bir eşiği geride bırakmaktadır. Devletimizin kararlı mücadelesi sayesinde çocuklarımız, güven ve huzur ikliminde büyümektedir. Bugün Türkiye; terörü kaynağında kurutan, milletin iradesini güçlendiren ve yarınlarını sağlam temeller üzerine inşa eden bir iradenin adıdır. Cumhurbaşkanımızın "Gençlere bırakacağımız en büyük miras, terörsüz bir Türkiye'dir.” sözü, işte bu büyük hedefin en somut ifadesidir.. İşte tam da bu noktada ‘Terörsüz Türkiye', kaderi çatışmalarla çizilmiş tüm mazlum coğrafyaların çocukları için de yeni bir barış çağının habercisidir. Çünkü daha adil bir dünya, terörsüz bir dünya ve her çocuğun güvenle, özgürce büyüyebileceği bir dünya mümkündür" dedi.

"Buradan tüm insanlığa çağrımız nettir"

Uluslararası sistemin çıkar odaklı sessizliğinin milyonlarca çocuğun yaşam hakkını koruyamadığını söyleyen Kelek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Buradan tüm insanlığa çağrımız nettir: Sorumluluk alın. Mazlum çocukların acılarına sırt dönmeyin. Adaletsizliğe sessiz kalarak suçun parçası olmayın. Filistin'deki, Sudan'daki ve dünyanın dört bir yanındaki çocukların güvenli bir geleceğe kavuşması için etkili adımlar atın."

(Ali Asım Erdem)