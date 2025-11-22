GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
6. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu Konya’da başladı

Cumali Özer
Muhabir
6. Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu Konya’da başladı
“Evrensel Tasarımda Çocuk, Kent ve Mekân” temasıyla bu yıl altıncısı düzenlenen Ulusal Engellileştirilenler Sempozyumu, değerli katılımcıların açılış konuşmalarıyla Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yerleşkesinde başladı.

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi öncülüğünde, Ulaşılabilir Kentler Engelsiz Mekânlar (UKEM) hareketi kapsamında gerçekleştirilen sempozyum, çocukların kent ve mekân bağlamındaki erişilebilirlik ihtiyaçlarını disiplinler arası bir bakış açısıyla ele almayı hedefliyor.

2013 yılında "Ulaşılabilir Kentler, Engelsiz Mekânlar” vizyonuyla başlatılan süreç, her yıl artan katılım, nitelikli tartışmalar ve farklı disiplinlerden uzman katkılarıyla büyüyerek devam ediyor. Konya Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri ile alanında uzman akademisyenlerden oluşan bilim ve düzenleme komitesinde, mimarlık, kültür ve düşünce alanındaki çalışmalar yer alıyor.
Bu yılın ana teması, kullanıcı çeşitliliği içerisinde fiziksel, sosyolojik, psikolojik ve mekânsal gereksinimleriyle en çok önem verilmesi gereken grubu oluşturan çocukların kent ve mekân bağlamındaki erişilebilirlik sorunları ve çözüm önerileri üzerine odaklanıyor.

Sempozyum; çocuklar için kentlerin ve kamusal mekânların nasıl daha erişilebilir, kapsayıcı ve yaşanabilir hale getirilebileceğine ışık tutarken; evrensel tasarım, çocuk hakları, mimarlık, sosyal kapsayıcılık, insan hakları, eğitim, psikoloji ve teknoloji gibi pek çok alanda uzman isimlere ev sahipliği yapacak.

Konya Teknik Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, erişilebilirliğin geleceğine yön verecek bu buluşmaya akademisyenleri, uzmanları, kamu kurumlarını, yerel yönetimleri ve sivil toplum temsilcilerini UKEM hareketinin büyüyen yapısına katılmaya davet ediyor.

(Cumali Özer)

 

