Konya’da iki ayrı kaza! 4 kişi yaralandı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Beyşehir Isparta kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan otomobil, aynı yönde seyir halinde olan traktöre bağlı olan tarım aletine arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Diğer kaza ise, Beyşehir Hüyük kara yolunun Yelten mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.B. (55) idaresindeki 42 AOF 001 plakalı traktörün römorkunda bulunan oğlu M.A.B. (19), dengesini kaybederek römorktan düştü.
Yaralanan M.A.B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. M.A.B.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
