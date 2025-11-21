Konyaspor müjdeyi verdi! Hediye bilet dağıtılacak

TÜMOSAN Konyaspor, bu hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında maç bileti hediye edecek.
Tümosan Konyaspor ile Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Öğretmenler Günü'nde oynanacak müsabaka için yeşil-beyazlı kulüpten jest yapıldı.
Başvuru İçin Son Tarih: 24 Kasım Pazartesi 17.30
Karşılaşmayı stadyumda izlemek isteyen öğretmenlerin, 24 Kasım Pazartesi günü saat 17.30'a kadar öğretmen kimlik kartlarıyla Stadyum Passolig Gişesi'ne başvurmaları gerekiyor. Kulüp, başvuru sürecinin aksamaması için öğretmenlere çağrıda bulundu.
Passolig Kartının Güncel Olması Şart
Konyaspor, başvuru yapacak öğretmenlerin Konyaspor Passolig kartlarının güncel olması gerektiğini vurguladı. Kartı güncel olmayan başvuruların işleme alınamayacağı belirtildi.
Biletler Beysu Batı Alt Tribününden Tanımlanacak
Ücretsiz olarak tanımlanacak biletlerin, Beysu Batı Alt tribününde geçerli olacağı açıklandı.
