Konya’da doktor baba, kızı ve damadı aynı hastanede hizmet veriyor

Konya’da Akşehir Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji bölümünde görev yapan Doç. Dr. Mehmet Tükenmez, mesleğini seçmesinde ilham olduğu kadın hastalıkları doğum uzmanı kızı ve damadıyla aynı hastanede sağlık hizmeti veriyor.

Doğup büyüdüğü Akşehir ilçesinde Akşehir Devlet Hastanesi'nde görev yapan Mehmet Tükenmez'in kızı Hatice Tükenmez Kurnaz ile eşi Mert Kurnaz'ın uzmanlıklarında ilk görev yerleri Akşehir Devlet Hastanesi oldu.

Tıp fakültesinden 2020 yılında mezun olduktan sonra uzmanlıklarını tamamlayan çift, Akşehir Devlet Hastanesi'nde Tükenmez ile göreve başladı.

Kızı ve damadı gururu oldu

Doç. Dr. Mehmet Tükenmez, 33 yıldır sağlık hizmeti verdiğini, bu yıl kızı ve damadıyla aynı hastanede görev yapmanın farklı bir duygu olduğunu söyledi.

Dünyaya bir daha gelse yine doktor olmak istediğini vurgulayan Tükenmez, "Akşehir Devlet Hastanesi'nde çalıştığıma çok mutluyum. Hemşehrilerime hizmet ettiğime çok mutluyum. Kızımla, oğlumla yani damadımla beraber çalışmak mutluluğumu artırıyor. Bunun yanında onur ve gurur duyuyorum." dedi.

"Onu örnek alırken şimdi kendimizi aynı hastanede hizmet verirken bulduk"

Op. Dr. Hatice Tükenmez Kurnaz da ilk görev yerinin babasının çalıştığı hastane olmasından dolayı kendisini şanslı hissettiğini dile getirdi.

Kısa zamanda birlikte çalışma düzeni kurduklarını anlatan Kurnaz, şunları kaydetti: "Küçükken babam beni okula bırakır, hastaneye geçerdi. Şimdi aradan yıllar geçmiş, aynı hastanede doktor olarak görev yapmak, aynı amaçla yine aynı yola çıkmak çok mutlu ediyor. Benim için babam özellikle çok küçük yaşlarda bu kıymetli mesleğin kapılarını aralayan kişi oldu. Onu örnek alırken şimdi kendimizi aynı hastanede hizmet verirken bulduk."

Kurnaz, eşiyle de aynı hastanede çalışmanın faydasını gördüğüne değinerek, şöyle konuştu: "İki kadın doğumcu olarak hastanede görev yapmamızın avantajlarını yaşamaktayız. Beraber yapmış olduğumuz ameliyatlar, beraber sunmuş olduğumuz hizmet açıkçası bizi daha güçlü kılıyor. Onun burada bana vermiş olduğu güven çok çok kıymetli. Sabahları hep birlikte hastaneye geliyoruz. Farklı polikliniklerde hizmetimizi sunduktan sonra akşam tekrar birlikte eve dönüyoruz. Bu durumda en dezavantajlı kişi annem oluyor. Ama annem de dahil hepimiz çok mutluyuz."

İkiziyle yaşadığı birlikte yaşama keyfini eşi ve kayınpederiyle sürdürüyor

Op. Dr. Mert Kurnaz da pratisyen hekimlik yaparken ikiz kardeşiyle aynı hastanede görev yaptığını, bugün uzman hekim olarak eşiyle çalıştığını söyledi.

Kardeşiyle çalışmanın verdiği keyfi eşi ve kayınpederiyle sürdürdüğünü aktaran Kurnaz, "Sabah beraber gelmek, poliklinikte beraber çalışmak çok keyifli. Bazı zamanlar özellikle büyük vakalarda eşimle beraber ameliyat da yapıyoruz. Onur verici bir duygu." ifadesini kullandı.

Hastanenin Başhekimi Uzm. Dr. Bülent Erdem ise kendilerinin yaşanılan bu birliktelikten memnun olduğunu dile getirerek, "Aynı çatı altında, aynı hedef için omuz omuza çalışmaları bizleri gururlandırıyor. Sağlık hizmetine böylesine güçlü aile bağlarıyla katkı sunmaları hastanemize ayrı renk kattı. Mesleğimiz öyle müstesna ki sağlık hizmeti vermenin ve insanlara faydalı olabilmenin, genlerle nesilden nesle aktarıldığının bir göstergesi." diye konuştu.

Kaynak: AA