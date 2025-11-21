GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,51
EURO
48,89
STERLİN
55,80
GRAM
5.771,46
ÇEYREK
9.490,43
YARIM ALTIN
18.891,94
CUMHURİYET ALTINI
37.606,83
KONYA Haberleri

Konya’daki feci kaza! Can pazarı böyle görüntülendi

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’daki feci kaza! Can pazarı böyle görüntülendi

Konya'da 6 kişinin yaralandığı kazadan saniyeler sonra kaydedilen görüntüler.

Araç paramparça oldu!

Sabah saatlerinde Konya'nın Karatay ilçesi Aslım Caddesi Büsan Sanayi Sitesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. TIR ile çarpışan hafif ticari araç paramparça oldu. O araçtaki 6 kişi yola savruldu.

Can pazarı!

Kazada yaralanan 6 kişi acı çığlıklar atarak yardım bekledi. Kazayı görenler hemen olay yerine koştu. Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. 

2'sinin durumu ağır!

Çarpışma sonrası kaydedilen acı görüntüler kazanın şiddetini ortaya koydu. Yola savrulan yaralılar acı içinde yardım beklerken çevredekilerin yaşadığı panik cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Kazada yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

O anları izlemek için tıklayın;


(Berna Ata)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yorumlar
  • M
    Mehmet
    3 saat önce

    Beton yol mu olur ya çok kayıyor birde kazaya karışan hafif ticari araca sol arka tekerin oradan bir minibüs çarpıyor ondan sonra hafif ticari dengesini kaybedip çekiciye çarpıyor

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER