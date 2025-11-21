Konya’daki feci kaza! Can pazarı böyle görüntülendi

Konya'da 6 kişinin yaralandığı kazadan saniyeler sonra kaydedilen görüntüler.
Araç paramparça oldu!
Sabah saatlerinde Konya'nın Karatay ilçesi Aslım Caddesi Büsan Sanayi Sitesi yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. TIR ile çarpışan hafif ticari araç paramparça oldu. O araçtaki 6 kişi yola savruldu.
Can pazarı!
Kazada yaralanan 6 kişi acı çığlıklar atarak yardım bekledi. Kazayı görenler hemen olay yerine koştu. Sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.
2'sinin durumu ağır!
Çarpışma sonrası kaydedilen acı görüntüler kazanın şiddetini ortaya koydu. Yola savrulan yaralılar acı içinde yardım beklerken çevredekilerin yaşadığı panik cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
Kazada yaralanan 6 kişiden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
(Berna Ata)