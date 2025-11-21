NEÜ’de “Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Semâ Mukabelesi’’ etkinliği

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile NEÜ Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi paydaşlığında, Hz. Mevlânâ’nın 752. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, “Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Semâ Mukabelesi” programı düzenlendi.

NEÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Semâ Topluluğu tarafından icra edilen etkinliğe; NEÜ Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan, NEÜ Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Akkuş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Programın anlam ve önemine dair konuşma yapan NEÜ Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan ile NEÜ Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Akkuş; Konya Büyükşehir Belediyesine, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Semâ Topluluğu üyelerine ve program için salona gelen akademisyen, öğrenci ve davetlilere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Semâ Topluluğu tarafından "Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Semâ Mukabelesi” etkinliği icra edildi. Katılımcılar, sema mukabelesini ilgiyle takip etti. Program, lokma ikramı ile sona erdi.

(Cumali Özer)