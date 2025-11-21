NEÜ’de “Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Semâ Mukabelesi’’ etkinliği

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile NEÜ Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi paydaşlığında, Hz. Mevlânâ’nın 752. Vuslat Yıldönümü etkinlikleri kapsamında, “Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Semâ Mukabelesi” programı düzenlendi.
NEÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Semâ Topluluğu tarafından icra edilen etkinliğe; NEÜ Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan, NEÜ Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Akkuş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Programın anlam ve önemine dair konuşma yapan NEÜ Sosyal ve Beşerî Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ömer Soner Hunkan ile NEÜ Uluslararası Rumi Medeniyetler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Mustafa Akkuş; Konya Büyükşehir Belediyesine, Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Semâ Topluluğu üyelerine ve program için salona gelen akademisyen, öğrenci ve davetlilere teşekkür etti.
Konuşmaların ardından Konya Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Semâ Topluluğu tarafından "Türk Tasavvuf Mûsikîsi ve Semâ Mukabelesi” etkinliği icra edildi. Katılımcılar, sema mukabelesini ilgiyle takip etti. Program, lokma ikramı ile sona erdi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”