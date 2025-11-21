GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

24 Kasım’da Okullar Tatil Mi? Öğretmenler Günü Resmi Tatil Sayılıyor Mu? Pazartesi günü ders işlenecek mi?

24 Kasım’da Okullar Tatil Mi? Öğretmenler Günü Resmi Tatil Sayılıyor Mu? Pazartesi günü ders işlenecek mi?
Öğretmenler Günü tatil mi? Pazartesi günü okullar var mı? Öğretmenler gününde ders işlenecek mi? İşte detaylar...

Hafta sonunun ardından Pazartesi günü okula gidilip gidilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından merak konusu oldu. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını aldığı bu anlamlı günde okullarda kutlama programları düzenlenecek. 

Peki, 24 Kasım Pazartesi günü ders işlenecek mi? Öğretmenler Günü resmi tatil mi?

24 Kasım'da Okullar Tatil Mi?

24 Kasım Öğretmenler Günü'nün bu yıl Pazartesi gününe denk gelmesi, öğrenciler ve veliler arasında "Okullar tatil olacak mı?” sorusunu gündeme getirdi. Resmi tatil takvimine göre 24 Kasım, Türkiye'de resmi tatil kapsamına giren günlerden biri değil. Bu nedenle Pazartesi günü eğitim öğretim kesintisiz şekilde devam edecek.

24 Kasım Öğretmenler Günü Resmi Tatil Mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takviminde 24 Kasım Öğretmenler Günü, resmi tatil olarak yer almıyor. Öğretmenler için okullarda törenler ve kutlama programları yapılsa da günün resmi tatil statüsü bulunmuyor. Kamu kurumları, özel sektör ve okullar normal düzenini sürdürüyor.

24 Kasım Pazartesi Günü Ders İşlenecek Mi?

24 Kasım Pazartesi günü okullarda sabah ve öğleden sonra tüm dersler normal şekilde işlenecek.

24 Kasım'da Kamu Kurumları Açık Olacak Mı?

24 Kasım'ın resmi tatil olmaması nedeniyle kamu kurumları, belediyeler, bankalar, hastaneler ve noterler normal mesai düzenine devam edecek. Çalışanlar için herhangi bir tatil uygulaması bulunmuyor.

2025 Öğretmenler Günü Hangi Güne Denk Geliyor?

2025 yılında da 24 Kasım yine Pazartesi gününe denk geliyor. Resmi tatil olmadığı için okullar ve kamu kurumları aynı şekilde açık olacak.

 

Kaynak: Haber Merkezi

