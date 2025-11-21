Tahkim Kurulu bekleniyor

Konyaspor camiası, Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Tahkim Kurulu’nu bekliyor. Bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Konyasporlu Adil Demirbağ ve Alassane Ndao’nun cezaları açıklanmış, Konyaspor ise buna itiraz ederek konuyu Tahkim Kurulu’na taşımıştı. Peki, şimdi ne olacak?
Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Konyasporlu Adil Demirbağ ve Alassane Ndao'nun cezalarını belirlemişti.
Adil Demirbağ 45 gün hak mahrumiyeti, Alassane Ndao ise 12 ay hak mahrumiyeti cezası alırken; Konyaspor Kulübü ise buna itiraz ederek konuyu Tahkim Kurulu'na taşımıştı. Yeşil-beyazlı camiada tüm gözler, Tahkim Kurulu'ndan çıkacak karara çevrildi.
