Anadolu Kartalı Antalya’ya bileniyor

Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında Konya Stadyumu'nda oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Ligin 12. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına çıkan ve milli aradan dolayı uzunca bir süre dinlenme ve çalışma fırsatı elde eden Anadolu Kartalı, 20 Kasım Perşembe günü itibariyle antrenmanlarına yeniden start vermişti. Peki, Konyaspor'da çalışmalar ne durumda?

Konyaspor taktik çalışıyor

Teknik direktör Çağdaş Atan ve yardımcıları nezaretinde Çelikkayalar Kayacık Tesisleri'nde çalışan Konyaspor, günü taktik antrenmanla değerlendirdi. Yeşil-beyazlı ekipte milli takımlarından dönen kaleci Deniz Ertaş, forvet Melih Bostan ve orta saha oyuncusu Enis Bardhi de taktik antrenmanalrda yer aldı. Konyaspor, Antalya hazırlıklarını 22 Kasım Cumartesi günü yapacağı taktik antrenmanla sürdürecek.

Anadolu Kartalı'nda 3 oyuncu yok

Konyaspor'un antrenmanlarında 3 oyuncu yer almadı. Sezonu kapatan Ufuk Akyol'un yanı sıra; sezonun ilk devresini kapatan Marko Jevtovic ve Riechedly Bazoer çalışmalarda yer almayan oyuncuları oluşturdu. Sakatlıktan dönen Uğurcan Yazğılı ise taktik antrenmanlarda yer aldı.

(Hasan Yıldırım)