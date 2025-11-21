GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
SPOR Haberleri

Türkiye - Romanya maçı için Konya Stadyumu aday!

Hasan Yıldırım
Muhabir
Türkiye - Romanya maçı için Konya Stadyumu aday!
Türkiye A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası rotası belli oldu.

Ay-yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final aşamasında Romanya ile eşleşti. Milliler evinde oynayacağı maçta Romanya'yı geçmesi halinde; play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibi ile deplasmanda karşılaşacak.

Konya Stadyumu öne çıktı

Milli takımın iç sahada oynayacağı Romanya maçı için şehirler yarışmaya başladı. Başta tarihi başarıla imza atılan Konya Stadyumu olmak üzere Bursa, Kocaeli ve İstanbul da yarışın içinde kendisini buldu. Türkiye - Romanya maçının hangi stadyumda oynanacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

(Hasan Yıldırım)

 

Yorumlar
  • KS
    Konya sevdalısı.42
    16 saat önce

    Türkiye,Romanya maçını Konya'ya vermek daha mantıklı,final niteliği taşıyan maçlarda hep milli takımımız kazandı,Hollanda,İzlanda gibi maçlarda,konya stadyumu milli takımımızı çok iyi ağırlar gerekli enerjiyide milli takımımız için kullanır,federasyon inşallah bu maçı Konya'ya verir milli takımımızda finale yükselir,milli takımımıza başarılar diliyorum.

