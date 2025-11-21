Türkiye - Romanya maçı için Konya Stadyumu aday!

Ay-yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı final aşamasında Romanya ile eşleşti. Milliler evinde oynayacağı maçta Romanya'yı geçmesi halinde; play-off finalinde Slovakya-Kosova maçının galibi ile deplasmanda karşılaşacak.
Konya Stadyumu öne çıktı
Milli takımın iç sahada oynayacağı Romanya maçı için şehirler yarışmaya başladı. Başta tarihi başarıla imza atılan Konya Stadyumu olmak üzere Bursa, Kocaeli ve İstanbul da yarışın içinde kendisini buldu. Türkiye - Romanya maçının hangi stadyumda oynanacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.
(Hasan Yıldırım)