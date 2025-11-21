Konya’da ilk defa gerçekleşecek! Daha önce hiç yaşanmamıştı

Üç Aylar'ın müjdecisi olan Regaip Kandili kapsamında Konya'ya özgü asırlık Şivlilik geleneği bu yıl da kent genelinde büyük bir heyecanla yaşatılacak.

Sabahın erken saatlerinde sokaklara çıkan çocuklar, kapı kapı dolaşarak "Şivlilik!” diye şeker, çikolata ve kuruyemişleri miniklere ikram ediliyor.

Konya'ya özgü bir gelenek olan şivlilik Osmanlı dönemine kadar uzandığı düşünülür. Regaip Kandili'nin mübarek oluşu sebebiyle çocuklara hediye vermenin sevap olduğuna inanılır.

Peki şivlilik bu sene hangi güne denk geliyor? Şivlilik ne zaman kutlanacak?

Konya'nın köklü gelenekleri arasında yer alan Fener Alayı ve Şivlilik, 2025 takvim düzenlemeleri ve dini günlerin yıl içindeki konumlanması nedeniyle Konya'da bu yıl ikinci kez Fener Alayı ve Şivlilik heyecanı yaşanacak. Yılın ilk günlerinde 02 Ocak 2025 de gerçekleştirilen etkinliklerin ardından, yıl bitmeden 25 Aralık 2025 de ikinci kutlama yapılacak.

2025 yılının başında:

01 Ocak Çarşamba günü şehir genelinde Fener Alayı düzenlenmiş,

02 Ocak Perşembe günü ise çocukların sokak sokak gezerek ikram topladığı Şivlilik geleneği coşkuyla yaşanmıştı.

Ocak ayındaki etkinlikler, hem aileler hem de çocuklar tarafından büyük ilgi görmüş ve şehir adeta bayram havasına bürünmüştü.

Aynı yıl içinde ikinci kutlama Aralık ayında

2025 yılında takvimdeki özel durum nedeniyle aynı yıl içerisinde iki kez kutlanmış olacak.

Bu kapsamda:

• 24 Aralık 2025 Çarşamba günü Fener Alayı düzenlenecek,

• 25 Aralık 2025 Perşembe günü ise Şivlilik geleneği yeniden çocuklarla buluşacak.

Kent genelinde belediyeler, kurumlar ve vatandaşlar şimdiden hazırlıklara başlamış durumda.

(Berna Ata)