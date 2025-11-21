Konya Valiliği Tarih Vererek Uyardı

Konya'da zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. Kent genelinden duyulan bu ses korkuya neden oluyor, 112'ye çok sayıda ihbar yapılıyor. Konya Valiliği ise bu tarihlerde duyulabilecek patlama benzeri sesler konusunda vatandaşları uyardı.

Konya Valiliği uyardı!

Konya Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı ve bağlı birimler tarafından Milli Anadolu Kartalı 2025-2 Eğitimi'nin 24 Kasım – 5 Aralık 2025 tarihleri arasında intikalli olarak icra edileceği duyuruldu. Açıklamada, söz konusu tarihler arasında F-16 uçakları ile ses üstü uçuşlar yapılacağı, uçakların bu sırada patlama benzeri sesler çıkarabileceği belirtildi.

Patlama sesleri gelebilir!

Eğitimler sırasında savaş uçaklarının ses hızını aşması sonucu Konya genelinde patlama benzeri sesler duyulabilecek. Konya Valiliği yaptığı uyarıda patlama sesi duyan vatandaşların endişeye kapılmamasını istedi.

Sonik Patlama Nedir?

Sonik patlama, bir nesnenin havada ses hızını aşarak hareket etmesiyle oluşan şok dalgalarının ürettiği yüksek sesli patlamadır. Bu olay, insan kulağına bir patlama ya da gök gürültüsü gibi gelen ve büyük miktarda ses enerjisi yayan bir sesle sonuçlanır. Ateşlenen bir merminin çıkardığı patlama sesi veya bir kamçının şakırtısı, küçük çaplı sonik patlamalara örnek olarak verilebilir.

Özellikle büyük süpersonik (ses üstü hızda) uçaklar tarafından oluşturulan sonik patlamalar, oldukça yüksek gürültüye neden olabilir. Bu sesler, insanların uyanmasına yol açabileceği gibi bazı binalarda küçük yapısal hasarlara da neden olabilir.

(Berna Ata)