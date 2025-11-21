GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da kamyonun çarptığı kamyonet devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Konya’da kamyonun kavşaktan dönüş yapan kamyonete arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Beyşehir Konya kara yolu Kızılören Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kızılören kavşağından Beyşehir istikametine dönüş sırasında İ.A. (24) idaresindeki 42 AOD 117 plakalı kamyonete, Konya'dan Beyşehir istikametine seyir halinde olan S.K. (27) idaresindeki 42 ZL 985 plakalı kamyon arkadan çarptı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada devrilerek yan yatan kamyonette yolcu olarak bulunan 27 yaşındaki Zevat Akay olay yerinde hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü ise yaralandı. Hayatını kaybeden Akay'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İHA

