Konya’da feci kaza! Hafif ticari araç ile TIR çarpıştı: YARALILAR VAR

Konya’nın Karatay ilçesinde sabah saatlerinde Aslım Caddesi güzergâhında trafik kazası meydana geldi.
6 kişi yaralandı
34 UIF 22 plakalı aracın sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, karşı yönden seyir halinde olan 20 K 2930 plakalı tıra çarptı. Meydana gelen kazada araçta bulunan 6 kişi yaralandı.
2'sinin durumu ağır!
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından 6 kişi ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk bilgilere göre yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tır sürücüsünün ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ercan da olay yerinde
Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Ercan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Yol kontrollü şekilde trafiğe kapatıldı
Trafik ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken yol bir süre kontrollü olarak trafiğe kapatıldı.
