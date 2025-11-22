GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
GÜNCEL Haberleri

İki otomobil park halindeki vince çarptı: 1 ölü 1 yaralı

İki otomobil park halindeki vince çarptı: 1 ölü 1 yaralı
Çorum’da iki otomobilin park halindeki vince arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Osman A. idaresindeki otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Seydim köyü yakınlarındaki bir trafoda bakım çalışması yapmak üzere park halinde bulunan Rafet T. idaresindeki vince arkadan çarptı.

Ardından Hüseyin Güngören'in kullandığı otomobil de aynı vince arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Kazada sürücü Hüseyin Güngören olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralı sürücü Osman A. ise sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Güngören'in cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.

Kaza nedeniyle Çorum-İskilip kara yolunda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı.

Kaynak: AA

