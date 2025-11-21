Karatay’da Kaide Projesi’nin ilk danışma ve yürütme toplantısı yapıldı

Karatay İnsani Değerler Eğitimi (KAİDE) Projesi’nin ilk toplantısı, Karatay Belediyesi’nde düzenlenen programla gerçekleştirildi. İlçedeki tüm paydaşların katıldığı toplantıda proje süreci ve ortak çalışma alanları ele alındı.

KAİDE projesi, eğitimde değer odaklı yaklaşımı güçlendirmek ve toplumsal gelişime katkı sunmak amacıyla hayata geçirildi. Protokol; Karatay Belediyesi, KTO Karatay Üniversitesi, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Karatay İlçe Müftülüğü, Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülüyor. Proje kapsamında eğitim süreçlerinde değerler eğitiminin güçlendirilmesi, gençlere yönelik farkındalık çalışmaları ve kurumlar arası koordinasyonun artırılması hedefleniyor. Karatay Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen ilk toplantıda ise proje takvimi, faaliyet planı ve kurumların sorumluluk alanları değerlendirildi.

KILCA: NESLİN İHYASI İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM ATTIK

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, KAİDE projesi'nin Karatay için önemli bir başlangıç olduğunu belirterek projenin gençlerin milli ve manevi değerlerle yetişmesine katkı sunacağını ifade etti. Yakın zamanda protokolü imzalanan projeyle birlikte tüm kurumların ortak bir hedef doğrultusunda buluştuğunu vurgulayan Başkan Kılca, "Neslin ihyası noktasında önemli bir adım atıyoruz. Bugüne kadar kurumlarımızla ortak çalışmalar yapıyorduk; bundan sonra daha özgün ve daha nitelikli işlere birlikte imza atacağız.” dedi. Kamu kurumlarının projeye sahip çıktığını dile getiren Başkan Kılca, Karatay Belediyesi olarak Konya genelinde yüz bine yakın öğrencinin yetişmesine katkı sunacaklarını belirterek katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

KAYACILAR: KADİE ÖĞRENCİYİ MERKEZE ALIYOR

Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar ise KAİDE projesi'nin hayırlı bir başlangıç olduğunu belirterek projenin kapsamlı ve öğrenciyi merkeze alan yapısıyla önemli katkılar sunacağını ifade etti.

Turan Kayacılar, "Kim hayırlı bir yol açarsa o yoldan geçen herkesin sevabından nasiplenir” buyurulduğunu hatırlatarak, Karatay'da zaten güzel çalışmalar yürütüldüğünü ancak insani değerleri merkeze alan bu yeni projenin daha inovatif ve sorunların çözümüne doğrudan dokunan faaliyetlere vesile olacağına inandıklarını söyledi. Kayacılar, tüm paydaşlarla birlikte yürütülecek bu projenin öğrenciler ve aileler için önemli kazanımlar sağlayacağını vurgulayarak, altı kurumun ortak katkısıyla çalışmaları el birliğiyle sürdüreceklerini kaydetti.

KAİDE'NİN TÜM PAYDAŞLARI TOPLANTIDA YER ALDI

Toplantı, Karatay'ın kamu kurumlarının geniş bir katılımıyla gerçekleştirildi. Programa; Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürü Turan Kayacılar, KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Mehmet Özçelik, Karatay Belediye Başkan Yardımcısı ve KAİDE Danışma Kurulu Başkanı Osman Ciğer katıldı.

İlçedeki diğer kurumlar da yöneticileri ve uzmanlarıyla programa katkı sundu. Bu kapsamda Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına Öğretmen Merve Kapcı ile Şube Müdürü Sadettin Şimşek, Karatay İlçe Müftülüğü adına Din Hizmetleri Uzmanı Hüseyin Çelik ve Şube Müdürü Fatih Coşar toplantıya iştirak etti. Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nü Karatay Gençlik ve Spor İlçe Müdürü V. Ömer Özçelik, Gençlik Merkezi Müdürü Ömer Fatih Koç, Spor Uzmanı Ömer Faruk Sarı ve Sportif Eğitim Uzmanı Celalettin Bayar temsil ederken; Karatay İlçe Sağlık Müdürlüğü adına S.H.M. Sorumlu Hekimleri Dr. Bülent Oğuz ve Dr. Serkan Aksoy toplantıda yer aldı.

Kaynak: Karatay Belediyesi Basın Bürosu