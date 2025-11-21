Asgari ücrete ne kadar zam olacak? Bakan mesaj verdi

Aralık ayında belli olması beklenen asgari ücrete ilişkin olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan “Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum.“ dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu yıl aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonunu toplayarak işçi ve işveren temsilcileriyle yeniden bir araya geleceklerini belirterek, "Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." dedi.

Işıkhan, bir otelde düzenlenen "İzmir'de Dönüşen Çalışma Hayatında İşçi-İşveren Buluşmaları"nda yaptığı konuşmada, bu toplantıların 10'uncusunu İzmir'de gerçekleştirdiklerini söyledi.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONUMUZLA BİR ARAYA GELECEĞİZ"

Asgari ücretin çalışma hayatında en temel ücret seviyesini ifade eden bir gösterge olduğunu vurgulayan Işıkhan, "Bu yıl da aralık ayının başlarında Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu toplayarak işçi ve işveren temsilcilerimizle yeniden bir araya geleceğiz. Bu süreçte temel önceliğimiz, sosyal diyalog çerçevesinde tarafların ortak akılla uzlaşmaya varmasıdır. Komisyondan hem çalışanlarımızın refahını koruyan hem de işverenlerimizin üretim ve istihdam gücünü gözeten optimal bir seviyenin ortaya çıkacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA