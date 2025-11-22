GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
EKONOMİ Haberleri

Motorine indirim yolda!

Güncelleme Tarihi:

Motorine indirim yolda!
Motorinin litre fiyatının, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,44 lira seviyesinde düşmesi bekleniyor.

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini bir hayli sevindirecek.

Geçtiğimiz günlerde motorine gelen zam sonrası şimdi ise indirim bekleniyor.  

MOTORİNE İNDİRİM

Petrol fiyatlarında yaşanan gelişmeler motorinin litre fiyatına indirim olarak yansıyacak.

Motorinin litre fiyatının, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,44 lira seviyesinde düşmesi bekleniyor.

AKARYAKITTAKİ İNDİRİM ENFLASYONU DA ETKİLİYOR

Akaryakıt fiyatlarına gelen indirim aylık enflasyonda da düşüşü tetikliyor. Kasım ayı enflasyonunun genel indirimler nedeniyle düşük gelmesi bekleniyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

