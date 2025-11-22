Tahkim kurulu kararları açıklandı! Konyasporlu oyuncuların itirazları ne durumda?

Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) bağlı Tahkim Kurulu, 2025 yılı içerisindeki 84. toplantısını gerçekleştirdi. Kurul burada disiplin cezalarını masaya yatırdı. Peki, Konyasporlu oyuncuların itirazları ne durumda?
Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bağlı Tahkim Kurulu; 21 Kasım Cuma günü 2025 yılı içindeki 84. toplantısını gerçekleştirdi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) kararlarına itirazları masaya yatıran kurul, konuyla ilgili gece saatlerinde yazılı bir açıklama yayınladı. Peki, Konyasporlu oyuncuların durumları ne oldu? İşte detaylar…
Kararlar büyük ölçüde onandı
Tahkim Kurulu, PFDK'nın verdiği kararları büyük oranda onadı. Kulüpler ve oyuncular arasındaki uyuşmazlık problemlerinde yer-yer düzeltmeler yapılırken; bahis soruşturması kapsamında verilen cezalara itirazların büyük bir kısmı reddedildi.
Konyasporlu oyuncular, sonraki toplantıda
TFF'ye bağlı Tahkim Kurulu, Konyasporlu oyuncuların itirazlarını gündeme almadı. Ağırlıklı olarak hakemlerin cezalarını masaya yatıran kurul, Konyasporlu oyuncuların itirazlarını ise bir sonraki toplantıya ertelendi.
