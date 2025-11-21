Konya dahil 5 ilde change çetesine operasyon: 12 tutuklama
Ankara merkezli Konya’nın da aralarında bulunduğu 5 ilde deprem bölgesinde hasar görmüş araçlar ile yurt dışından ülkeye sokulan araçların şasi numaralarının değiştirilmesiyle (change) haksız gelir elde eden şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 12’si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde; deprem bölgesinde hasar alan araçlar ile yurt dışından ülkeye sokulan araçların şasi numaralarının değiştiren 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli İstanbul, Bursa, Konya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi.
12 kişi tutuklandı
'Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet', 'Resmi belgede sahtecilik', 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme' suçlarından yakalanan 24 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, şüphelilerden 20'si tutuklama, 4'ünü ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk etti. Şüphelilerden 12'si tutuklandı, diğer 12'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.
