GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,51
EURO
48,89
STERLİN
55,80
GRAM
5.771,46
ÇEYREK
9.490,43
YARIM ALTIN
18.891,94
CUMHURİYET ALTINI
37.606,83
GÜNCEL Haberleri

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay’dan üniversite öğrencilerine müjde

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, üniversite öğrencilerine yönelik önemli bir destek paketinin duyurusunu yaptı. Başkan Altay’ın geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden yaptığı “Cuma günü açıklayacağım” paylaşımı öğrenciler arasında büyük merak uyandırmıştı.

19 Kasım Çarşamba günü sosyal medya hesabından paylaşım yapan Başkan Altay, üniversitelilere yönelik "önemli ve güzel bir adımı” açıklayacağını duyurmuş, "Çok az kaldı... Üniversiteli kardeşlerim, Cuma günü sizlere yönelik güzel bir adımı paylaşacağız inşaAllah. Şimdiden bildirimleri açın ve başvuru için geç kalmayın” sözleriyle dikkat çekmişti.

Paylaşım Heyecan Uyandırmıştı

Başkan Altay'ın bu mesajı kısa sürede büyük ilgi toplamış, üniversite öğrencileri yapılacak açıklamayı merakla beklemeye başlamıştı. Paylaşımın ardından sosyal medyada binlerce yorum yapılırken, gözler cuma günü yapılacak duyuruya çevrilmişti.

Üniversite Öğrencilerine Burs Müjdesi

Beklenen açıklama bugün geldi. Başkan Altay, üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteği (burs) programını duyurarak, sosyal medya hesabından videolu bir paylaşım yapan Başkan Altay, "Sevgili gençler, binlerce yıllık medeniyetimizi yarınlara taşıyacak olan sizleri eğitim hayatınızda desteklemeye devam ediyoruz. Bildiğiniz gibi ilkokul 1'den lise son sınıfa kadar öğrencilerimiz ile üniversiteye hazırlanan gençlerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz. Şimdi ise bunlara ilave olarak ailesi Konya'da ikamet eden lisans düzeyindeki 30 bin öğrencimize eğitim desteğinde bulunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Başkan Altay açıklamasının devamında ise sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Belediyemizin web sitesi üzerinden yapılacak başvurular sonrası şartları sağlayan öğrencilerimizin hesaplarına şubat ve mayıs aylarında 5 bin liralık iki eşit taksitle toplam 10 bin lira ödeme yapacağız. Burs desteğimizin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER