KONYA Haberleri

Kulu Bölge Devlet Hastanesinde diyabet günü farkındalık standı kuruldu

Cumali Özer
Muhabir
Kulu Bölge Devlet Hastanesinde diyabet günü farkındalık standı kuruldu
Kulu Bölge Devlet Hastanesinde, Diyabet Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu.

Kulu Bölge Devlet Hastanesi'nde, Diyabet Günü kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme standı kuruldu. Etkinlikte, diyabetin belirtileri, risk faktörleri, korunma yöntemleri ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Standı ziyaret eden vatandaşların kan şekeri ölçümleri de gerçekleştirildi.

Ayrıca beslenme konusunda öneriler sunularak diyabetle ilgili merak edilen sorular yanıtlandı. Hastane yetkilileri, diyabetle mücadelenin bilinçlenme ve erken teşhisle mümkün olduğunu belirterek bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.

(Cumali Özer)

