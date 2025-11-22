Kulu’da öğretmenler arası voleybol turnuvası finali

Kulu Kaymakamlığınca Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası oynanan final müsabakası ile sona erdi.

Fahrettin Koca Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda İlçe Milli Eğitim ile Set Bitirenler takımları arasında oynanan final müsabakasını izleyen Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, 1.‘inci olan Set Bitirenler, 2.‘inci olan İlçe Milli Eğitim ve 3.'üncü olan Şeyh Edebali takımına kupa ve madalyalarını takdim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek, katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü 'ye teşekkür etti.

Bakırtaş ayrıca final müsabakasında tatlı ikramlarında bulunan Yenibahar İşletme sahibi Fatih Altundal'a teşekkür ederek, hayırlı kazançlar diledi.

(Cumali Özer)