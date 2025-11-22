GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,51
EURO
48,89
STERLİN
55,80
GRAM
5.771,46
ÇEYREK
9.490,43
YARIM ALTIN
18.891,94
CUMHURİYET ALTINI
37.606,83
KONYA Haberleri

Kulu’da öğretmenler arası voleybol turnuvası finali

Cumali Özer
Muhabir
Kulu’da öğretmenler arası voleybol turnuvası finali
Kulu Kaymakamlığınca Öğretmenler Günü münasebetiyle düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü Voleybol Turnuvası oynanan final müsabakası ile sona erdi.

Fahrettin Koca Fen Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda İlçe Milli Eğitim ile Set Bitirenler takımları arasında oynanan final müsabakasını izleyen Kaymakam Ömer Faruk Canpolat, Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, 1.‘inci olan Set Bitirenler, 2.‘inci olan İlçe Milli Eğitim ve 3.'üncü olan Şeyh Edebali takımına kupa ve madalyalarını takdim etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, turnuvaya katılan tüm takımları tebrik ederek, katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Barış Serhat Tütüncü 'ye teşekkür etti. 

Bakırtaş ayrıca final müsabakasında tatlı ikramlarında bulunan Yenibahar İşletme sahibi Fatih Altundal'a teşekkür ederek, hayırlı kazançlar diledi. 

(Cumali Özer)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER