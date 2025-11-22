Konya’da 30 bin üniversite öğrencisine 10 bin TL burs müjdesi! TIKLA-BAŞVUR

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerin hayallerine giden yolda yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, ailesi Konya’da ikamet eden lisans düzeyindeki 30 bin öğrenciye 10.000 lira eğitim desteğinde bulunacaklarını açıkladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi olarak öğrencilerin fırsat eşitliği içinde yetişmesi için tüm imkânları seferber ettiklerini belirten Başkan Altay, gençlerin hayallerine ulaşabilmeleri amacıyla eğitime verdikleri desteği bir görev değil, gönülden bir sorumluluk olarak gördüklerini ifade etti.

LİSANS DÜZEYİNDEKİ 30 BİN ÖĞRENCİYE EĞİTİM DESTEĞİ

Başkan Altay, binlerce yıllık medeniyetin mirasını yarınlara taşıyacak gençleri eğitim hayatlarında desteklemeye devam edeceklerini belirterek, "Bildiğiniz gibi, ilkokul 1'den lise son sınıfa kadar olan öğrencilerimiz ile üniversiteye hazırlanan gençlerimize eğitim desteğinde bulunuyoruz. Şimdi ise, bunlara ilave olarak; ailesi Konya'da ikamet eden lisans düzeyindeki 30 bin öğrencimize eğitim desteğinde bulunacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

"GENÇLERİMİZİN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Gençlerin hayallerine giden yolda yanlarında olmaktan büyük mutluluk duyduklarını vurgulayan Başkan Altay, "Belediyemizin web sitesi üzerinden yapılacak başvurular sonrası, şartları sağlayan öğrencilerimizin hesaplarına Şubat ve Mayıs aylarında 5 bin liralık iki eşit taksitte, toplam 10 bin lira ödeme yapacağız. Burs desteğimizin tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemizin geleceği olan gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim tüm gençlerimizin yolunu açık, istikbalini parlak eylesin” ifadelerini kullandı.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Üniversite öğrencilerine yönelik eğitim bursu başvuruları resmen başladı. Başvurular 21 Kasım – 31 Aralık tarihleri arasında alınacak. Öğrenciler, başvuru işlemlerini egitimdestekleri.konya.bel.tr üzerinden çevrimiçi olarak kolayca tamamlayabilecek.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu