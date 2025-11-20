GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
YAŞAM Haberleri

Polis 100 bin TL maaş promosyonu ödemesi sorgulama ekranı 2025: EGM banka maaş promosyonları yattı mı, ne zaman yatacak?

Polis 100 bin TL maaş promosyonu ödemesi sorgulama ekranı 2025: EGM banka maaş promosyonları yattı mı, ne zaman yatacak?

2025 EGM promosyon ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihle ilgili emniyet teşkilatı çalışanlarının meraklı bekleyişi devam ediyor. Türkiye İş Bankasıyla yapılan anlaşma sonrasında, binlerce polisin hesaplarına maaş promosyonu olarak 100 bin lira para yatırılacak.

Peki, 2025 EGM maaş promosyonları yattı mı, ne zaman yatacak?

EGM PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Emniyet Genel Müdürlüğü promosyon tutarı 100 bin lira olarak belirlendi. Personel başına yapılacak ödemelerden tüm emniyet çalışanları yararlanacak.

EGM çalışanlarına bir önceki dönemde yapılan promosyon anlaşmasının protokolü 1 Kasım tarihinde tamamlandı.

Anlaşması protokolü Kasım ayında sona erdiğinden ödemelerin en geç kasım ayının ikinci haftası itibarıyla başlaması ve hesaplara geçmesi bekleniyor.

GÖREVE YENİ BAŞLAYANLAR PROMOSYON ALACAK MI?

Memuriyete yeni başlayanlarda belirtilen promosyon tutarından yararlanabilecek. Emeklilik, istifa, kurum değişikliği vb. durumlarda hiçbir şekilde promosyon tutarı geri alınmayacak.

Ücretsiz izne çıkan veya göreve iade edilen polisler için de aktif olmayan süre tutarı düşülerek kalan promosyon tutarı yatırılacak.

Şartnamede yer alan bilgiye göre maaş promosyon süresi 3 yılı geçmeyecek ve belirlenecek olan promosyon tek seferde ve peşin olarak hesaplara yatırılacak.

Promosyon ödemeleri kesintisiz ve taksit olmadan yatırılacak. Promosyon ödemeleri başladıktan sonra sorgulama işlemleri Türkiye İş Bankası'nın mobil uygulaması, internet bankacılığı ve müşteri hizmetleri üzerinden yapılabilecek.

Emniyet çalışanlarının maaş hesapları üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi

