Görüntüler Konya’dan: Narkoz altındaki genç herkesi gülümsetti! İşte o anlar

Konya'da özel bir hastanede burun ameliyatı olan 23 yaşındaki Emre Bilge, narkozun etkisiyle samimi ve eğlenceli konuşmalar yaptı. O anlar hem yakınlarını hem de sağlık çalışanlarını güldürdü.

O anları cep telefonuyla kayda aldı

Ameliyat sırasında yanında bulunan arkadaşları, Bilge'nin narkoz etkisiyle yaptığı konuşmaları cep telefonuyla kaydetti. Ameliyat sonrası çekilen görüntüler, hem refakatçilerini hem de sağlık personelini neşelendirdi.

Sözleriyle herkesi gülümsetti

Bilge'nin arkadaşı Ali Kaptanoğlu, o anları KONTV Haber Whatsapp ihbar hattına gönderdi. Ameliyatı başarıyla geçen genç, sağlığının iyi olduğunu belirterek, "Narkozun etkisi geçince utancımdan kızaracağım” sözleriyle bir kez daha güldürdü.

İşte o izleyenleri kahkahaya boğan anlar;



(Berna Ata)