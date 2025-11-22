Konyaspor’dan öğretmenlerimize jest

Konyaspor, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla tüm öğretmenlerimize jest yaptı. Anadolu Kartalı, 24 Kasım Pazartesi günü Konya Stadyumu’nda oynanacak Antalyaspor maçının tüm öğretmenlere ücretsiz olduğunu duyurdu.

Konyaspor, konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada, "Hayatımıza değer katan öğretmenlerimizi, evimizde misafir ediyoruz. 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde oynayacağımız Antalyaspor maçında öğretmenlerimize ücretsiz bilet tanımlaması yapılacaktır” denildi. Peki, herhangi bir şart var mı?

Maç için şartlar neler?

Konyaspor Kulübü, karşılaşma için şartları da açıkladı. Yazılı açıklamanın devamında, "Karşılaşmayı stadyumda izleyecek öğretmenlerimizin, 24 Kasım Pazartesi günü saat 17.30'a kadar öğretmen kimlik kartlarıyla Stadyum Passolig Gişesi'ne müracaat etmeleri önemle rica olunur. Başvuru öncesinde Konyaspor Passolig kartının güncel olmasına dikkat edilmelidir. Biletler, Batı Alt tribününden tanımlanacaktır” ifadelerine yer verildi.

(Hasan Yıldırım)