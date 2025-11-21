Bugün Kimin Maçı Var, Hangi Maçlar Var? 21 Kasım 2025 Günün Maç Takvimi

Futbolseverlerin merakla araştırdığı “Bugün kimin maçı var?”, “21 Kasım hangi maçlar oynanacak?”, “Bugün maç var mı?” soruları spor gündeminin en çok aranan başlıkları arasında yer alıyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1, Championship ve Portekiz Ligi gibi dünyanın en çok takip edilen liglerine ek olarak basketbol ve voleybol karşılaşmalarının da bugünkü takvimde yer alıp almadığı merak ediliyor. İşte 21 Kasım 2025 Cuma gününün spor programı…

21 Kasım Günün Maçları

22 Kasım Cumartesi Maç Programı

Zecorner Kayserispor ile Gaziantep FK karşılaşması saat 14.30'da başlayacak ve müsabakanın hakemi Mehmet Türkmen olacak. Aynı gün 17.00'de ikas Eyüpspor ile Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşı karşıya gelecek; mücadeleyi Cihan Aydın yönetecek. Günün son maçı ise 20.00'de Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında oynanacak ve Ozan Ergün düdük çalacak.

23 Kasım Pazar Maç Programı

Göztepe ile Kocaelispor arasındaki karşılaşma saat 14.30'da Ali Yılmaz yönetiminde başlayacak. Aynı saatte Beşiktaş ile Samsunspor Atilla Karaoğlan'ın yönettiği maçta karşılaşacak. Corendon Alanyaspor ve Kasımpaşa mücadelesi ise saat 17.00'de Yiğit Arslan tarafından yönetilecek. Günün son maçı saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanacak; karşılaşmanın hakemi Çağdaş Altay olacak.

24 Kasım Pazartesi Maç Programı

TÜMOSAN Konyaspor ile Hesap.com Antalyaspor maçı saat 20.00'de başlarken Oğuzhan Aksu görev alacak. Aynı saatte RAMS Başakşehir ile Trabzonspor karşılaşacak; müsabakayı Halil Umut Meler yönetecek.

Trendyol 1. Lig'de Manisa FK ile Adana Demirspor arasındaki mücadele saat 20.00'de başlayacak. LaLiga'da saat 23.00'te Valencia'nın Levante'yi konuk edeceği maç dikkat çekiyor. Ligue 1'de Nice ile Marsilya arasında saat 22.45'te önemli bir karşılaşma oynanacak. Bundesliga'da Mainz ile Hoffenheim mücadelesi saat 22.30'da başlayacak.

Suudi Pro Lig'de bugün üç maç var. Al Kholood ile Al Hazem arasındaki mücadele 17.50'de, Al Ittihad ile Al Riyadh karşılaşması 18.15'te, Al Ahli ile Al-Qadisiah maçı ise 20.30'da oynanacak. Belçika Pro Lig'de ise Standard Liege ile Zulte Waregem karşılaşması 22.45'te başlayacak.

