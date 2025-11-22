Bahis cezaları kesinleşti! 149 hakemin kariyeri bitti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti cezası verilen 67 hakemin itirazını reddetti. 82 hakem ise cezalara itiraz etmedi. Cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.

TFF Tahkim Kurulu, bahis oynadıkları gerekçesiyle hak mahrumiyeti kararı verilen hakemlere ilişkin incelemelerini sürdürüyor.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 149 hakeme 8 ila 12 ay ceza verildi. Bu hakemlerden 67'si karara itiraz etti.

82 HAKEM İTİRAZ ETMEDİ

Tahkim Kurulu itirazları değerlendirdi ve verilen hak mahrumiyeti kararlarını onadı. PFDK'den ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi.

Ayrıca PFDK'ye sevk edilen hakemler Zorbay Küçük, Melih Kurt ve Mertcan Tubay'ın dosyalarının incelenmesi ise kurulda devam ediyor.

BAHİS SORUŞTURMASINDA NELER OLDU?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 27 Ekim tarihinde 152 hakemin bahis oynadığını açıklamasının ardından İstanbul Başsavcılığı da soruşturmanın derinleşeceğini duyurmuştu.

Hacıosmanoğlu, 371 hakemin bahis hesabı olduğunu ve 152'sinin aktif olarak bahis oynadığının tespit edildiğini ifade etmişti. TFF organı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 149 hakeme 8 ile 12 ay arasında hak mahrumiyeti cezası verildiği, 3 hakem için incelemenin sürdüğü aktarılmıştı.

17'si hakem 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüphelinin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemleri tamamlandı.

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya, Erkan Arslan, Nevzat Okat ve Yakup Yapıcı'nın arasında olduğu 8 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, şüpheliler Cihad Buyurgan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş ve Yasin Şen'in de arasında olduğu 11 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmetti.

BİN 24 FUTBOLCU PFDK'YA SEVK EDİLDİ

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında 1024 futbolcuyu tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti. TFF'den yapılan açıklamada, Trendyol Süper Lig'den 27, Trendyol 1. Lig'den 77, Nesine 2. Lig'den 282, Nesine 3. Lig'den 629 futbolcu ile 9 profesyonel oyuncu olmak üzere bin 24 futbolcunun bahis soruşturması kapsamında disipline gönderildiği kaydedildi.

Sadece bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemleri, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına ilgili kurumlardan gelecek cevabi evraklar neticesinde elde edilecek yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceği vurgulandı.

102 FUTBOLCUNUN CEZALARI AÇIKLANDI

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK) futbolculara verdiği cezalar açıklandı. Futbolculara 45 gün ila 12 ay arasında cezalar verildi.

Kaynak: AA