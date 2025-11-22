Konya AKOM’dan açıklama geldi! Otogar tramvay durağı geçici olarak taşındı

Konya’da Şehir Hastanesi–Stadyum Tramvay Hattı’nın 2. Etap çalışmaları kapsamında Otogar Kavşağı’nda başlatılan köprülü kavşak düzenlemesi nedeniyle, 25 Kasım Salı gününden itibaren her iki yöndeki otogar tramvay duraklarının konumu değiştirildi. İşte ayrıntılar...
Konya'da Şehir Hastanesi–Stadyum Tramvay Hattı 2. Etap kapsamında yürütülen çalışmalar nedeniyle Otogar Kavşağı'nda köprülü kavşak yapımına başlandı. Çalışmalar doğrultusunda 25 Kasım Salı gününden itibaren Otogar tramvay duraklarının her iki yöndeki konumları geçici olarak değiştirildi.
AKOM'dan açıklama geldi
Konuyla ilgili Konya AKOM'dan yapılan açıklamada( Afet Koordinasyon Merkezi) "Şehir Hastanesi–Stadyum Tramvay Hattı 2. Etap kapsamında, Otogar Kavşağı'nda yapılacak köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle 25 Kasım Salı gününden itibaren Otogar tramvay duraklarının her iki yöndeki konumları değiştirilmiştir." iafdelerini kullandı.
İniş–Biniş yalnızca yeni duraklarda
Açıklamanın devamında ise "İniş–biniş işlemleri yalnızca yeni oluşturulan durak alanlarında gerçekleştirilecektir. Çalışmalar tamamlandığında bölgede daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.
Çalışmalar tamamlandığında bölgede daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşım sağlanması hedefleniyor.
