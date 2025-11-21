Gümüşhane’de 29 öğrenci mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı
Gümüşhane Valiliği, Kelkit ilçesindeki bir ortaokulda 29 öğrencinin mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı şikayetiyle hastanede tedavi altına alındığını bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Ünlüpınar Beldesi İmam Hatip Ortaokulu'ndaki 29 öğrencinin bulantı, kusma ve karın ağrısı şikayetleri ile Kelkit Devlet Hastanesi acil servisine başvurdukları belirtildi.
Öğrencilerin pide ve ayrandan oluşan yemekleri yedikten sonra rahatsızlandıkları aktarılarak, şunlar kaydedildi:
"Hastanede tedavi gören öğrencilerimizin genel sağlık durumları iyi olup durumu ciddi olan bulunmamaktadır. Ayakta ve yatarak tedavi gören 29 öğrenciden 23'ü saat 19.00 itibarıyla hastaneden taburcu edilmiş olup 6 öğrencimizin müşahede altında tedavisine devam edilmektedir. Olayla ilgili olarak İlçe Sağlık Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, laboratuvar analizleri yapılmak üzere su ve gıda numuneleri alınmıştır."
Açıklamada, olayla ilgili Kelkit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığı bildirildi
