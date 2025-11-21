GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Tuz Gölü’nde suların çekilmesiyle tuz kütleleri oluştu

Tuz Gölü’nde, kuraklıktan dolayı suların çekilmesi sonucu oluşan tuz kütleleri, güzel görüntüler ortaya çıkardı. Aksaray Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, “Suların çekilmesiyle son günlerde güzel tuz kütleleri sosyal medyada paylaşıldı, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı oldu” dedi.

İç Anadolu Bölgesi'nde bulunan Tuz Gölü'nde, kuraklıktan dolayı suların çekilmesi nedeniyle tuz kütleleri ortaya çıktı. Aksaray, Konya ve Ankara sınırlarında bulunan ve kapalı havza özelliği taşıyan Tuz Gölü, Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümünü karşılamanın yanında doğal güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Tuz Gölü'nün yaklaşık 40 kilometre güneyinde Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama Projesi kapsamında Hirfanlı Barajı'ndan alınan tatlı su ile yer altındaki tuz kütlelerinin çözünmesi sağlanarak, oluşturulan mağaralarda doğal gaz depolanıyor. Ortaya çıkan tuzlu su ise boru hatlarıyla taşınarak Tuz Gölü'ne deşarj ediliyor. Kuraklık ve sıcaklar nedeniyle suların çekilmesi sonrası çeşitli şekillerdeki katmanlı tuz kütleri güzel görüntüler oluşturdu.
‘TUZ GÖLÜNDEKİ KURAKLIĞI GÖZLEMLİYORUZ'
Suların çekilmesiyle Tuz Gölü'nde çeşitli şekillerde tuz kütleleri oluştuğunu söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Oğuz, "Son zamanlarda BOTAŞ'ın bölgeye verdiği sularla flamingolar yaşamlarını devam ettiriyor. Bu suların çekilmesiyle de son günlerde güzel tuz kütleleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Sonrasında amatör ve profesyonel fotoğrafçıların ilgi odağı oldu. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Geçtiğimiz kasım ayında ciddi kar yağmıştı. Şu anda normal şartların üzerinde bir hava sıcaklığımız var. Kuraklıklardan dolayı bu durumu Tuz Gölü'nde gözlemliyoruz. Bu yüzden BOTAŞ kurumunun oraya verdiği sular oradaki yaşamın dönmesi için çok kıymetli. Oradaki canlılar için çok kıymetli. Suların çekilmesiyle orada oluşan tuz kütleleri bir görsel şölene döndü. Ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Bu aylarda, böyle bir sıcaklık olması bizi üzüyor. İnşallah yakın zamanda rahmete kavuşursak hem Tuz Gölü hem de bölgemiz için daha bereketli olacak" diye konuştu.

 

 

 

 

 

Kaynak: DHA

  • R
    Racar
    6 saat önce

    İşin fotoğraf çekerek sosyetik tarafından bakıyorsunuz, felaketten haberiniz yok, devam devam...

