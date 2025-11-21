Konyalı Kasapçopur ailesinin acı günü

Konya'nın yetiştirdiği ve yaptığı çalışmalarla dünya çapında tanınan tıp insanı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur, babasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
89 yaşında hayata veda Emekli Öğretmen Ali Yılmaz Kasapçopur'un cenaze namazı Cuma'ya müteakip Büyükparsana Camisi'nde kılındı. Cenaze namazının ardından Ali Yılmaz Kasapçopur omuzlar üzerinde götürüldüğü Musalla Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.
Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve yakınları defin işleminin ardından taziyeleri kabul etti.
Kaynak: Haber Merkezi