Hatalı sollama sonucu 2 kişinin ölümüne neden olan sürücünün cezasını onadı

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, hatalı sollama yaparken çarptığı motosikletteki 2 kişinin ölümüne sebebiyet veren sürücüye, “bilinçli taksirle öldürme“ suçundan verilen 6 yıl 8 ay hapis cezasını onadı.

Dairenin kararına göre, İstanbul'da bir otomobil sürücüsü, hız limitinin 30 kilometre olduğu meskun mahalde, virajlı ve iki yönlü yolda giderken önünde seyreden motosikletlinin sağından geçmek istedi.

Hızını artıran sürücü, motosikletin sol arka kısmına temas etti ve motosikletli ile beraberindeki yolcu düşerek hayatını kaybetti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 85. maddesinde hüküm altına alınan "taksirle öldürme" suçundan hakkında dava açılan sürücü, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı.

Eylemi "bilinçli taksir" kapsamında kabul eden mahkeme, sanığa "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verdi, ayrıca sanığın ehliyetine 2 yıl el konulmasını kararlaştırdı.

Sanığın, "bilinçli taksir şartlarının oluşmadığı", maktul yakınlarının ise "sanığın olası kasttan sorumlu tutularak daha yüksek cezaya çarptırılması gerektiği" yönündeki itirazlar üzerine dosya Yargıtay'a geldi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesi, sanık hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan verilen cezayı hukuka uygun bularak oy birliğiyle onadı.

Dairenin kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin usul ve kanuna uygun olarak yapıldığı, sanığın eylemine uyan suç vasfı ile yaptırımların doğru biçimde belirlendiği ifade edilerek, temyiz istemlerinin bu nedenle reddedildiği bildirildi.

Kaynak: AA

