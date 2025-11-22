Konya’da tehlike çanları çalıyor! Barajlarda su seviyesi kritik noktaya geldi

Konya’nın Hadim ilçesi sınırlarında bulunan ve Göksu Nehri’nin önemli kollarından biri olan Eğiste Deresi üzerinde inşa edilen Bağbaşı Barajı’nda su seviyesi alarm veren düzeylere indi. 205 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip barajda doluluk oranı, yapılan son ölçümlerde yalnızca %13 olarak tespit edildi.

Bağbaşı Barajı, Konya Ovası'nın su ihtiyacını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Mavi Tünel Projesi'nin en kritik kaynaklarından biri olarak biliniyor. Baraj, hem sulama hem de içme suyu temininde stratejik bir öneme sahip. Dolayısıyla yaşanan bu ciddi düşüş, sadece Hadim ve çevresi için değil, Konya genelinde de su yönetimi açısından endişe yaratıyor.

Kuraklık ve Yetersiz Yağışlar En Büyük Etken

Uzmanlar, son yıllarda giderek artan kuraklık, mevsim normallerinin altında seyreden yağış miktarları ve buharlaşmanın etkisiyle barajlardaki su seviyelerinin düştüğüne dikkat çekiyor. Bağbaşı Barajı'ndaki %13'lük doluluk oranı, bölgedeki su sıkıntısının artık somut şekilde hissedildiğini gösteriyor.

Tarım ve Günlük Yaşam Etkilenebilir

Hadim ve çevresinde tarımla uğraşan üreticiler, barajdaki su seviyesinin düşük olmasının sulama döneminde ciddi problemlere yol açabileceğini belirtiyor. Özellikle yaz aylarında suya olan ihtiyaç artarken, mevcut durum çiftçilerde endişeye neden oluyor. Günlük yaşamda içme ve kullanma suyu açısından da tasarruf çağrıları yapılmaya başlandı.

Su Sıkıntısı Kendini Hissettiriyor

Barajdaki düşük su seviyesi, bölgede su sıkıntısının giderek hissedildiğini ortaya koyuyor. Uzmanlar ise yağışların beklentileri karşılamaması durumunda ilerleyen aylarda daha ciddi sorunlarla karşılaşılabileceğini ifade ediyor.

(Ali Asım Erdem)