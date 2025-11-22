Türkiye’nin bisiklet şehri Konya’da pedallar bu kez kadınlar için dönüyor

Dünyada New York’tan sonra ’bisiklet yolu’ ile en uzun şehir olan Konya’da kadınlar, bisiklet kullanmayı öğreniyor. 550 kilometrelik bisiklet yoluna sahip kentte kadınlar verilen kurslar sayesinde hem bisiklet sürmeyi deneyimliyor hem de sosyalleşerek güzel vakit geçiriyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları, kadınların sosyal yaşamda daha aktif ve öz güvenli bireyler olarak yer almasına katkı sunma amacıyla açtığı bisiklet eğitim kursu ilgi görüyor. Bisiklet kullanmayı öğrenmek isteyen kadınlar için başlatılan kurs, 4 yılda 500'ün üzerinde mezun verdi. Mümine Hatun ve Karatay KOMEK kurs merkezlerinde devam eden eğitimlerde, bisikletler KOMEK tarafından temin ediliyor. Eğitimlere katılan kadınlar, hiçbir ekipman temin etmeden doğrudan uygulamalı eğitim alabiliyor.

'BİSİKLET SÜRMEK AYRICA BİR ÖZGÜRLÜK'

Bisiklet eğitimi alan ev kadını Zeynep Kayan, bisiklet kullanmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi. Kayan, "Çocukluktan beridir hayalimdi bisiklet kullanmak. Araba sürebiliyorum, her yere gidebiliyorum ama bisiklet kullanmak benim için ayrıca bir özgürlük, ayrıca bir heves, istekti ve başardım. Bisiklet süren kadınları gördüğümde hem gurur duydum hem çok kıskandım. Niye ben süremeyim? Niye ben yapamayayım? 'Bisiklet sürmek istiyoru' dedim. Her yere gidebiliyoruz. Park sıkıntımız yok. İstediğimiz yere park edebiliyoruz. Özgürlüktür bisiklet sürmek. Ben bisiklet sürme sürerek özgürlüğümü elime aldığımı düşünüyorum" dedi.

'TORUNLARIMLA YARIŞ YAPMAK İSTİYORUM'

Kursa katılan emekli sınıf öğretmeni İsmihan Uysal, "Emekli oldum, eşim vefat etti. Bazı arkadaşlarım beni evlerine davet ediyor ama gidemiyordum. Onun için arkadaşlarıma gidebilmek, onlara yük olmadan gidebilmek için bisikleti öğrenmek istedim. Akşama kadar oturuyorum. Eve dönerken arkadaşlarımın eşlerine veya arkadaşlarıma rica etmektense bisikletime binip ev dönmeyi istiyorum. Benim için bu özgürlük olacak. Torunlarımla yarış yapmak istiyorum. Onlar çok güzel bisiklete biniyor ve bana hava atıyorlar. Ben de onlara atacağım inşallah" diye konuştu.

'KURSU BİTİRİP, FESTİVALLERE KATILAN ÖĞRENCİLERİMİZ VAR'

Kursun sadece kadınlara özel olduğunu söyleyen Kurs eğitmeni Özgül Özkan Arıöz, "Bisiklet, özgürlük duygusunu en iyi tesis eden, dengeyi en iyi çalıştıranlardan biri. Her yerde kullanılabildiği için hem trafikte hem spor amaçlı hem de keyfi olarak da çok tercih edilen bir şey. Bir de Konya bisiklet şehri olduğu için bu duruma oldukça müsait. O yüzden gelenlerin çok farklı amaçları var. Grup sürüşüne katılmak isteyenler, torunlarıyla, eşiyle birlikte sürmek isteyenler var. Kursu bitirip, festivallere katılan öğrencilerimiz var" dedi.

'4 YILDA 500'DEN DAHA FAZLA ÖĞRENCİ MEZUN VERDİK'

Arıöz, "4 yılda 500'den daha fazla öğrenci mezun verdik. Her dönem katlanarak devam ediyor. Şu an iki şube olmamıza rağmen başka şubelerde de kurs açılmışını isteyenler var. Bisiklet sporu şu an Konya'da çok aktif olarak kullanılıyor. Ekipman olmazsa olmaz. Kaskımız, eldivenimiz ve trafik kurallarına uygun kullandığımız sürece bisiklet bizim dostumuz. Ama bunların dışına çıkmaya başladığımızda maalesef canımız yanmaya başlıyor. O yüzden herkese tavsiyem bu sporu layıkıyla öğrenip, trafikte kendini koruyacak şekilde yapmaları. Zaten bizim amacımız da bu. İnsanlara bisikleti sevdirmek ama güvenli sürüş öğretmek. O yüzden herkese güvenli sürüşler diliyorum" diye konuştu.

