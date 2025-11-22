Konyalı üniversite öğrencisi hayatını kaybetti!

Tur otobüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 23.00 sıralarında Ürgüp ilçesi Avanos Kavşağı'nda meydana geldi. Hasan K. idaresindeki 34 DPD 669 plakalı Latin Amerikalı turist kafilesini taşıyan tur otobüsü ile Mehmet Eren D. yönetimindeki 38 AOY 914 plakalı otomobil çarpıştı.
Olay yerine ekipler sevk edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobilde bulunan 4'ü ağır, 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Konyalı olduğu öğrenildi
Yaralılardan Hakan Çeklicek ile üniversite öğrencisi Ezgi Karael doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Karael'in Konya'nın Ereğli ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Kazada yaralanan diğer 3 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
