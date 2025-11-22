Konya Emniyet Müdürü Maksut Yürek şehit polislerin ailelerini ziyaret etti
Konya İl Emniyet Müdürlüğü, görevlerinde hayatını kaybeden polis memurlarının ailelerine destek vermeye devam ediyor.
Şehit polislerin aileleri ziyaret edildi
İl Emniyet Müdürü Sayın Maksut Yüksek, vefat eden Polis Memurlarımız Abdurrahim Köroğlu ve İsmail Tarhan'ın kiymetli ailelerini ziyaret ederek taziyelerini iletti.
"Bizler emanettir"
Konya İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Devletimizin sefakat eli ve teşkilatımızın vefa anlayışı doğrultusunda, hizmetlerle bizlere emanet olan birakan personelimizin aileleri her zaman gönülümüzde müstesna bir yere sahiptir. Konya Emniyet ailesi olarak açılarını paylaştığımız, her dalım yanlarında olmayı bir gönül borcu bildiğimiz ailelerimize destek olmaya, onların yaramazlığını derlemeyerek devam edeceğiz."
