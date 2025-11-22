Böcek ailesini alan zehir Konya’da da ölüm getirmişti!

Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesinin ölümünün ardından akıllara Konya’da hayatını kaybeden 8 yaşındaki Ahmet Enes Temel olayını getirdi. Suriyeli kiracıların eve sıktığı böcek ilacını üst kattaki daireye yayılmasıyla Ahmet Enes ve aile üyeleri zehirlenerek hastaneye kaldırılmış, küçük çocuk hayatını kaybederken aile fertleri uzun süre hastanede tedavi görüp, ölümden dönmüştü. Ailenin avukatı İbrahim Cihat Tanrıkulu, Ahmet Enes’in alüminyum fosfit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiğini bu olayda da aynı durumun söz konusu olabileceğini, bunun bir ihmal değil; öngörülen bir kimyasal ölüm zinciri olduğunu söyledi.

Konya'nın Meram ilçesi Uluırmak Mahallesi'nde geçen yıl meydana gelen olayda Suriyeli Abdulkerim El Ahmed, Ocak 2024'te evinin çeşitli noktalarına peçete ve kağıt üzerine böcek ilacı koyup, kapı ve pencereleri bantladıktan sonra ailesini de alıp akrabalarının yanına gitti. Ahmet Enes hayatını kaybetti, aile üyeleri ölümden döndü

Üst katta oturan ev sahibi Necla Duran (68) ile evde bulunan kızı Ayşegül Temel (47), torunları Fatmanur (20), Yasin (18), Ahmet Enes Temel, Semanur Büyükgöker (17), Mine Büyükgöker (18) ve Sena Gül Büyükgöker (25), mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Alüminyum fosfit zehirlenmesi yaşayan Ahmet Enes burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken aile üyeleri uzun süre yoğun bakımda tedavi görüp, ölümden döndü. 5'er yıl hapis cezası

Tutuklanan Abdulkerim El Ahmed ile ona ilacı satan Ahmed El Muhammed hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde geçtiğimiz 29 Mayıs'ta görülen karar duruşmasında her iki sanık 'iyi hal' indirimi ile 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 5'er yıl hapse çarptırılıp, tahliye edildi. Böcek ailesinin ölümü de bu olayı akıllara getirdi

Almanya'dan Türkiye'ye tatile gelen 4 kişilik Böcek ailesinin ölümü de bu olayı akıllara getirdi. (Böcek ailesi)

Ailenin ölümünde en büyük etkenin böcek ilacı zehirlemesi şüphesi üzerinde durulurken Temel ailesinin avukatı İbrahim Cihat Tanrıkılu, alüminyum fosfitin tehlikesine dikkat çekti. "Bu basit bir ihmal değildir"

Sabah gazetesine konuşan Avukat İbrahim Cihat Tanrıkulu, "Olayın tüm bulguları yüksek ihtimalle alüminyum fosfit zehirlenmesine işaret ediyor. Bu madde; ısı, nem ve asit varlığında fosfin gazına dönüşen, solunduğunda dakikalar içinde öldürücü etkisi olan son derece toksik bir pestisittir. Bu durum bizim için yeni değildir. Ahmet Enes'in ölümü ve 7 kişinin komaya girdiği dosyada aynı kimyasalın yanlış kullanımı sonucu meydana gelen zehirlenmeyi bizzat takip ettik. O dosyada da ölüm "basit bir ihmal" gibi sunulmuş; ancak deliller olayın öngörülebilir, önlenebilir ve ağır kusur niteliğinde olduğunu ortaya koymuştur. Bugün de tablo nettir: Bu olay bir ihmal değil; öngörülen bir kimyasal ölüm zinciridir. Alüminyum fosfit; Avrupa Birliği'nin CLP Tüzüğü'ne göre KATEGORİ 1+ akut toksik madde, 1 gramı bile kapalı ortamda ölümcül olan, Yanlış uygulandığında bina boyunca yayılan, Koku vermeyen ve teşhisi geciktiren bir kimyasal silahtır. Yine de Türkiye'de bu maddeye erişim hala kontrolsüz, denetimleri hala yetersiz, kullanım şartları hala keyfi ve bilinçsizdir" dedi. "Cezasızlık, bu kimyasalları ölümcül bir oyuncak haline getirmiştir"

Bu tür maddelerin oyuncak gibi çok rahat bir şekilde kullanıldığını ifade eden İbrahim Cihat Tanrıkulu, "Bu olaylarda "basit ihmal" yorumu hukuken geçersizdir; çünkü madde son derece ölümcül olup riskler bilinen, sonuçları defalarca ortaya çıkmış bir toksindir. Dolayısıyla bu tür ölümler taksir sınırını aşan, ağır kusur ve ihmal zinciri içeren öngörülebilir ölümlerdir. Bizim dosyamızda sanıkların 5 yıl gibi caydırıcılıktan uzak cezalarla serbest bırakılması, bugün yaşanan yeni ölümlerin en büyük tetikleyicisidir. Cezasızlık, bu kimyasalları ölümcül bir oyuncak hâline getirmiştir. Bugün tekrar ediyoruz: Cezasızlık sürdükçe bu ölümler devam edecektir. Soruşturma geniş kapsamlı yürütülmelidir. Teknik incelemeler (GC-MS, fosfin düzeyi, doku toksikolojisi) eksiksiz yapılmalıdır. Pestisit uygulamasında görevli kişi ve kurumlar tamamıyla soruşturulmalıdır. Alüminyum fosfit, etkisi itibarıyla uyuşturucu maddelerle eşdeğer bir cezai rejime tabi olmalıdır. Bu olay "basit ihmal" kategorisine sokularak kapatılamaz. Bugünün sorumsuzluğu cezalandırılmazsa, yarının ölümleri kaçınılmazdır" diye konuştu.

