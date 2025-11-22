Konya’da bugün vefat edenler

|
Adı Soyadı
|
Doğum Yeri
|
Mezarlık
|
SELVİNAZ ARIÇELİK
|
ODUNCU
|
ELMACI MEZARLIĞI
|
ALİ ERDEM
|
KONYA
|
MUSALLA MEZARLIĞI
|
ŞEFİKA KOCAMAN
|
KONGUL
|
SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI
|
HALİME GÜREL
|
ÇEŞMELİSEBİL
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
KAMİLE ÇETİN
|
MEYDANLI
|
BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|
MEHMET GÖKLÜ
|
SÜRGÜÇ
|
YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI
|
MEHMET MINIK
|
AKVİRAN
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
RESMİGÜL CENGİZ
|
SARIKAMIŞ
|
YAZIR MEZARLIĞI
|
MUSTAFA EFE YILDIRIM
|
SELÇUKLU
|
SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI
|
DURMUŞ ÇALIŞKAN
|
APA
|
ULUIRMAK MEZARLIĞI
|
MUSTAFA YILMAZ
|
APA
|
KARAASLAN MEZARLIĞI
|
GAZİ ÖZDEMİR
|
KADINHANI
|
HOCACİHAN MEZARLIĞI
|
MUSTAFA BOZKIL
|
AKSARAY
|
ALİYENLER MEZARLIĞI
|
SÜLEYMAN KÜÇÜKBEKMEZ
|
MURATDEDE
|
SELİM SULTAN (Şehitler) MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96