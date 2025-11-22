GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
42,51
EURO
48,89
STERLİN
55,80
GRAM
5.775,66
ÇEYREK
9.497,34
YARIM ALTIN
18.905,73
CUMHURİYET ALTINI
37.634,29
KONYA Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler

Mehmet Kemal Sayın
İnternet Editörü
Konya’da bugün vefat edenler
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 22 Kasım 2025 Cumartesi günü vefat eden 14 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle;

Adı Soyadı

Doğum Yeri
Doğum Tarihi

Mezarlık
Defin

SELVİNAZ ARIÇELİK

ODUNCU
22-04-1943

ELMACI MEZARLIĞI

ALİ ERDEM

KONYA
09-02-1955

MUSALLA MEZARLIĞI

ŞEFİKA KOCAMAN

KONGUL
03-03-1938

SARAÇOĞLU KANAL MEZARLIĞI

HALİME GÜREL

ÇEŞMELİSEBİL
01-01-1949

YAZIR MEZARLIĞI

KAMİLE ÇETİN

MEYDANLI
01-12-1949

BOSNA HERSEK MEZARLIĞI

MEHMET GÖKLÜ

SÜRGÜÇ
01-04-1942

YAYLAPINAR UHUD MEZARLIĞI

MEHMET MINIK

AKVİRAN
10-07-1949

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

RESMİGÜL CENGİZ

SARIKAMIŞ
20-07-1960

YAZIR MEZARLIĞI

MUSTAFA EFE YILDIRIM

SELÇUKLU
28-10-2025

SEYİT ŞAHİN ( KURTULUŞ ) MEZARLIĞI

DURMUŞ ÇALIŞKAN
ÖMER

APA
29-05-1959

ULUIRMAK MEZARLIĞI

MUSTAFA YILMAZ

APA
12-06-1967

KARAASLAN MEZARLIĞI

GAZİ ÖZDEMİR

KADINHANI
17-09-1959

HOCACİHAN MEZARLIĞI

MUSTAFA BOZKIL

AKSARAY
10-09-1962

ALİYENLER MEZARLIĞI

SÜLEYMAN KÜÇÜKBEKMEZ

MURATDEDE
09-07-1978

SELİM SULTAN (Şehitler) MEZARLIĞI

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER