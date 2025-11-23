Konya’da uzmanı uyardı! Kombi bakımı yaptırmayanlar yandı

Kış aylarında özellikle akşam saatlerinde havalar mevsim normallerine düşerken, uzmanlar, kombi ve petek bakımının yapılmamasından kaynaklanan yüzde 40 gibi bir ısı kaybına dikkat çekiyor.

Havaların soğumasıyla birlikte kombi kullanımı da arttı. Kış boyunca çalışacak kombilerin bakımı ise bu mevsimde büyük önem arz ediyor. Uzmanlar kombi ve petek bakımlarının ihmal edilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bakımı ihmal edilen cihazlarda ise parça arızası nedeniyle yüksek masraflar çıkabiliyor.

"Bakım ile daha düşük ücretle yapılabilecekken cihaz arızalandığı için 12 - 13 bin civarında masraf çıkıyor"

Kombi bakımının hem yakıt tasarrufu hem de cihazda bulunan yedek parçalar için önem taşıdığına değinen Kombi Bakım Uzmanı Osman Yaman, "Kombi bakımı cihazın içerisinde bulunan parçaların daha uzun ömürlü olabilmesi için yapılması gereken bir işlemdir. Hem yakıt tasarrufu hem de daha verimli bir şekilde ısınmanın daha iyi bir şekilde olabilmesi için yapılır. Yapılmadığı takdirde müşterilerimizin cihazı içerisindeki parçaların daha kısa sürede bozulmasına sebep oluyor. Bakımını yapmış olduğumuz cihazda da uzun zamandır bakımı yapılmamış ve belirli problemler oluşmuş. Cihazın içerisindeki ana eşanjör, bu parça hesaba girdiği zaman yüksek maliyetli bir parça. Eğer düzenli bakımı yapılmış olsaydı bu parçaya hiç bir şey olmayacaktı. Bakım bin 500 lira gibi bir ücretle yapılabilecekken şuan arızalandığı için 12-13 bin civarında bir masraf çıkabilir" dedi.

"Yüzde 20 ile 40 arasında verim kaybı olabiliyor"

Bakım yapılmamış bir kombide yüksek derecede verim kaybı olduğuna dikkat çeken Osman Yaman, "Rakamlara bakacak olursak yüzde 20 ile 40 arasında verim kaybı olabiliyor. Bakım yapılmadığı takdirde ısı verimi düşüyor. Kullanım çoğalıyor bunun da otomatik olarak faturalara yüksek yansıması oluyor. Peteklerin alt kısmında soğukluk meydana gelerek oda sıcaklığı farkları oluyor. Cihaz içerisindeki parçaların da kısa sürede arızalanmasına neden oluyor. Biz bu cihaza bakım yapıyoruz ama bir çok parçası olan plakalı eşanjör, yoğuşma sifonu, ateşlemesi, genleşme tankının havası gibi parçaların daha sökülerek tek tek kontrol edilmesi şart. Bazı müşterilerimiz kendileri yapmak istiyor, yapabilir mi sorusuna evet petek temizliğini yapabilir. Banyoda bulunan gider tahliye vanasından yapabilir ama biz cihaza dokunmamalarını rica ediyoruz. Elektronik parça fazla olduğu için daha büyük zararlar verilebilir" ifadelerini kullandı.

Vatandaşların bakım için bir uzmandan destek almalarını öneren Yaman, "Peteklerin bir kısmının üst bölümü ısınırken diğer kısmı ısınmıyor. Bunun sebebi ise petek içerisindeki havadan kaynaklanıyor. Müşterilerimiz peteklerin havasını kendisi alabilir. Petekte alt kısmında ısınma azlığı olduğu zaman petek içerisinde oluşan tortu, kurum gibi pislikler ısınmayı azaltıyor. Bunun için banyodaki otomatik boşaltma muslukları oluyor oradan deneyebilir ama eğer olmuyor ise kesinlikle uzmandan destek almalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

"Bakım yapılmadığı takdirde sürekli eşanjöre yük bindiği için faturalarda yükselme olarak görülür"

Her yıl bakımların periyodik olarak yapılmasında fayda olduğuna dikkat çeken Konya Sıhhi Tesisat ve Kaloriferciler Odası Başkanı Mehmet Ünlügül de, "Her yıl periyodik olarak temizlenirse yüzde 30 ile 40 gibi avantaj sağlayacak ama bunu temizlemedikleri takdirde sürekli eşanjöre yük bindiği için sürekli faturaların da bir yükselme olarak gelecek. Dediğimiz gibi her yıl bunu güzel periyodik olarak bir bakım yapılırsa avantaj sağlayacak. Biz oda olarak, petek önlerinde herhangi bir koltuk, perde, peteklerin üzerine estetik dursun diye mermer gibi şeyler konuluyor ama bunu tavsiye etmiyoruz. Çünkü ısı kaybı oluyor. Bunların önü açık olmalı ve üst tarafı açık olmalı ki ısı devirdaimini iyi sağlaması gerekiyor. Bundan dolayı önünde herhangi bir kanepe, koltuk bir şey olmasını özellikle istemiyoruz" şeklinde konuştu.

