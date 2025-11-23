GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Başkan Pekyatırmacı “Öğretmenlerimizin fedakarlığı milletimizin yarınlarına yön veriyor’’

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Pekyatırmacı mesajında toplumun geleceğini inşa eden en önemli gücün öğretmenler olduğunu vurguladı.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında öğretmenliğin sadece bir meslek değil, toplumun temel yapı taşlarından biri olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı mesajında şu sözlere yer verdi: "Hayatları boyunca her daim büyük fedakârlık ve özveri gösteren öğretmenlerimiz, eğitim ve öğretimin yanında öğrencilerine toplum bilinci aşılamada etkin bir görev üstlenmektedir. Bu yüzden öğretmenlik sadece bir meslek değil, aynı zamanda toplumun temel yapı taşları arasındadır. Geleceğimizin teminatı olan sevgili yavrularımızı yetiştiren, onlara iyiyi, doğruyu gösteren, milli ve manevi değerlerimizi, doğru insan ve vatandaş olmayı, vatan, millet sevgisini öğreten öğretmenlerimiz, geleceğimizi inşa eden mimarlardır. Her bir öğrenci, hayatında bir öğretmenin etkisiyle büyür ve onlardan öğrendiklerini hayatları boyunca unutmazlar. Geleceklerini de öğretmenleri rehberliğinde inşa ederler.”
 
Selçuklu Belediyesi olarak eğitime her zaman öncelik verdiklerini ifade eden Başkan Pekyatırmacı, "Her fırsatta eğitimin ve öğretmenlerimizin yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Çünkü bizim için eğitim önceliktir. Bu kutsal görevi yerine getiren öğretmenlerimize modern ve teknolojik çalışma ortamları hazırlayarak onlara her zaman yardımcı olmaya çalışıyoruz. Selçuklumuzda uzun yıllardır başarıyla uyguladığımız Sanat, Eğitim, Teknoloji ve Atölye programları (SETAP) ile elde ettiğimiz tüm bu başarı ve güzelliklerde emeği büyük olan öğretmenlerimize teşekkür ediyorum.
 
Bu vesile ile başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, yetiştirdikleri evlatlarımız sayesinde ülkemizin geleceğini teminat altına alan bütün öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyor, ebediyete irtihal eden öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.” dedi.  

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu

