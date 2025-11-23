Kulu’da “Ailede huzur nasıl sağlanır?’’ programı düzenlendi

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Şehir Konferansları kapsamında, Mehmet Emin Ay’ın konuşmacı olarak yer aldığı “Ailede Huzur Nasıl Sağlanır?” programı düzenlendi.
Kulu Kültür Merkezi Konferans Salonu'ndaki programa, Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş, AK Parti Kulu İlçe Başkanı Adil Görgülü, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Baran, Belediye Meclis Üyesi Yusuf Eken, Öğretmen evi & Aso Müdürü Sezgin Alp, Fahrettin Koca Fen Lisesi Müdürü Hasan Karagedik, AK Parti Kulu İlçe yönetim üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Aile içi huzur, sağlıklı iletişim, değerler ve toplumsal dayanışma üzerine önemli başlıkların ele alındığı konferans, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.
Başkan Sertdemir, programın ilçede düzenlenmesini sağlayan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti.
Sertdemir, katılımlarından dolayı da Mehmet Emin Ay'a teşekkür plaketi takdim etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”